Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr einen in der Michaelstraße auf einem Parkplatz geparkten Fiat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Stimpfach: Unfallflucht

Im Mittlerer Weg wurde am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Gartenhecke sowie ein Randstein beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

