Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Alarmauslösung an Schule

Aalen (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:10 Uhr kam es in einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße zur Auslösung eines Alarms. Die Polizei war sofort mit starken Kräften vor Ort und überprüfte das Schulgebäude. Es konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Für Schülerinnen und Schüler bestand keine Gefahr. Diese werden nun durch Polizeikräfte an die Eltern übergeben.

