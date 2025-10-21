Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs
Landesbergen (ots)
(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, kontrollierten Beamte der Polizei einen 68-jährigen Mann aus Landesbergen, der mit seinem Pkw im Bereich "Hinter den Höfen" unterwegs war.
Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille.
Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell