Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, kontrollierten Beamte der Polizei einen 68-jährigen Mann aus Landesbergen, der mit seinem Pkw im Bereich "Hinter den Höfen" unterwegs war.

Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell