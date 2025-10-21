Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person
Obernkirchen (ots)
(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Forststraße (Kreisstraße 10) in Obernkirchen, im Einmündungsbereich zur Rintelner Straße, zu einem Verkehrsunfall.
Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer aus Obernkirchen fuhr aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt abbremsenden Toyota Prius einer 60-jährigen Frau aus Rinteln auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Fahrerin des Toyota wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
