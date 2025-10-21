PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Obernkirchen (ots)

(Gav) Am Montag, den 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in Obernkirchen, Kalte Weide, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Obernkirchen verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Audi A4 und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

An allen drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

