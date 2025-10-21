Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden

Uchte (ots)

(Gav) Die Suche nach der vermissten 64-jährigen Frau aus Uchte war erfolgreich. Die Vermisste konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber im Bereich der Mindener Straße in Uchte lebend aufgefunden werden und wird derzeit medizinisch versorgt.

Die zuvor veröffentlichte Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6141729

