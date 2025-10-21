PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden

Uchte (ots)

(Gav) Die Suche nach der vermissten 64-jährigen Frau aus Uchte war erfolgreich. Die Vermisste konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber im Bereich der Mindener Straße in Uchte lebend aufgefunden werden und wird derzeit medizinisch versorgt.

Die zuvor veröffentlichte Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6141729

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

