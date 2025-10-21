Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden
Uchte (ots)
(Gav) Die Suche nach der vermissten 64-jährigen Frau aus Uchte war erfolgreich. Die Vermisste konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber im Bereich der Mindener Straße in Uchte lebend aufgefunden werden und wird derzeit medizinisch versorgt.
Die zuvor veröffentlichte Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6141729
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell