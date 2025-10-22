Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Verkehrsunfallflucht

Hilgermissen/Magelsen (ots)

(Thi) Die Polizei Hoya sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag den 21.10.2025 gegen 11:55 Uhr auf der L201 zwischen Magelsen und Oiste.

Eine 34-Jährige aus Hilgermissen war mit ihren drei Kindern in ihrem Ford unterwegs. Als sie einen Lkw überholte, bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf die L201 ein und kam der 34-Jährigen entgegen. Diese schaffte es noch nach rechts auszuweichen, sodass es lediglich zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeugseiten kam. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gesucht wird der Fahrer eines weißen Kleinwagens, welcher vermutlich an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste.

Der Fahrer, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell