Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrseinschränkungen durch Versammlungslage
Stadthagen (ots)
(Thi) Am Samstag den 25.10.2025 findet in Stadthagen zwischen etwa 14 und 16 Uhr ein Aufzug mit Kundgebungen statt.
Die Aufzugsroute ist wie folgt geplant:
Rogate-Kirche Wendthagen - Hauptstraße (Auftaktkundgebung Höhe Hausnummer 19, Restaurant Olymp) - Schaumburger Weg - Grundstraße (Zwischenkundgebung Höhe Hausnummer 11) - Höltjebrink - Hauptstraße (Abschlusskundgebung Höhe Hausnummer 13, östlich der Zufahrt zum Grundstück) - Rogate-Kirche Wendthagen.
Dadurch kann es im Bereich der Bergkette in Stadthagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell