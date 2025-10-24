PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrseinschränkungen durch Versammlungslage

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Samstag den 25.10.2025 findet in Stadthagen zwischen etwa 14 und 16 Uhr ein Aufzug mit Kundgebungen statt.

Die Aufzugsroute ist wie folgt geplant:

Rogate-Kirche Wendthagen - Hauptstraße (Auftaktkundgebung Höhe Hausnummer 19, Restaurant Olymp) - Schaumburger Weg - Grundstraße (Zwischenkundgebung Höhe Hausnummer 11) - Höltjebrink - Hauptstraße (Abschlusskundgebung Höhe Hausnummer 13, östlich der Zufahrt zum Grundstück) - Rogate-Kirche Wendthagen.

Dadurch kann es im Bereich der Bergkette in Stadthagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
