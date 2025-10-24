PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Geldbörsendiebstähle in Supermärkten

Obernkirchen/Lindhorst/Hoya (ots)

(Thi) Am Mittwoch und Donnerstag ereignete sich mindestens drei Geldbörsendiebstähle aus Aldi-Supermärkten.

Am 22.10.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14:15 Uhr die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines 75-Jährigen aus Auhagen im Aldi-Supermarkt in Lindhorst an der Gewerbestraße.

Am 23.10.2025 wurde einer 74-Jährigen aus Obernkirchen die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet, welche sich in einem Rollator befand. Der Diebstahl ereignete sich im Aldi-Supermarkt an der Neumarktstraße zwischen 10:20 und 10:40 Uhr.

Am 23.10.2025 entwendete bislang unbekannte Täterschaft zwischen 13 und 13:05 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche einer 71-Jährigen aus Hoya im Aldi-Supermarkt an der Bücker Straße in Hoya.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der entsprechenden Polizeidienststelle Lindhorst (05725-708340), Obernkirchen (05724-958860) oder Hoya (04251-6280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

