Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Betrügereien

Augsburg (ots)

Pfersee - Am vergangenen Dienstag (03.12.2024) teilte ein aufmerksamer Bürger eine verdächtige Dame im Bereich der Speyer Straße mit.

Die bislang unbekannte Frau klingelte zunächst bei dem Bürger und versuchte an Informationen zu gelangen. Der Mann reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm, schwarze glatte Haare mit Pony im "Topfschnitt", sprach deutsch und trug eine Tasche mit Heften bei sich

Immer wieder versuchen Täter Bürgerinnen und Bürger, u.a. mit dem Aufbauen von Ängsten dazu zu bringen, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Betrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten. - Öffnen Sie nur bekannten Personen die Türe. Nutzen Sie einen Türspion oder die Gegensprechanlage. - Lassen Sie keine unbekannten Personen zu Ihnen in die Wohnung. - Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen preis. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage - bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei.bayern.de/nmmo - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell