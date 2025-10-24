PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 23.20.2025 ereignete sich gegen 6:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L438 in Rinteln.

Eine 63-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem VW T-ROC die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Engern und beabsichtigte in die Steinberger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Amarok. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß. Sowohl die 63-Jährige als auch der 48-jährige Amarok-Fahrer aus Hessisch Oldendorf wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:55

    POL-NI: Verkehrsunfall

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 23.20.2025 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Celler Straße in Nienburg. Ein 47-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem BMW die Celler Straße in Richtung Wölper Straße. An der Ecke Wölper Straße verringerte er seine Geschwindigkeit um abzubiegen. Als er fast zum Stehen kam, fuhr eine dahinter fahrende 17-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit ihrem Motorrad auf den BMW auf und stürzte. Die 17-Jährige ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:40

    POL-NI: Geldbörsendiebstähle in Supermärkten

    Obernkirchen/Lindhorst/Hoya (ots) - (Thi) Am Mittwoch und Donnerstag ereignete sich mindestens drei Geldbörsendiebstähle aus Aldi-Supermärkten. Am 22.10.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14:15 Uhr die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines 75-Jährigen aus Auhagen im Aldi-Supermarkt in Lindhorst an der Gewerbestraße. Am 23.10.2025 wurde einer 74-Jährigen aus Obernkirchen die Geldbörse aus ihrer ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:22

    POL-NI: Verkehrseinschränkungen durch Versammlungslage

    Stadthagen (ots) - (Thi) Am Samstag den 25.10.2025 findet in Stadthagen zwischen etwa 14 und 16 Uhr ein Aufzug mit Kundgebungen statt. Die Aufzugsroute ist wie folgt geplant: Rogate-Kirche Wendthagen - Hauptstraße (Auftaktkundgebung Höhe Hausnummer 19, Restaurant Olymp) - Schaumburger Weg - Grundstraße (Zwischenkundgebung Höhe Hausnummer 11) - Höltjebrink - Hauptstraße (Abschlusskundgebung Höhe Hausnummer 13, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren