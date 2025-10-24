Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall
Rinteln (ots)
(Thi) Am Donnerstag den 23.20.2025 ereignete sich gegen 6:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L438 in Rinteln.
Eine 63-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem VW T-ROC die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Engern und beabsichtigte in die Steinberger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Amarok. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß. Sowohl die 63-Jährige als auch der 48-jährige Amarok-Fahrer aus Hessisch Oldendorf wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.
