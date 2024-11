POL-DO: 16-Jähriger flüchtet vor der Polizei - Massiver Widerstand bei der anschließenden Festnahme

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1001 Bei erlaubten 80 km/h verfolgte ein Provida-Team des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund am 1. November 2024 auf der Autobahn 44 bei Geseke einen Nissan-Fahrer. Die Videotechnik des Zivilfahrzeugs der Polizei zeigte während der Verfolgung des Fahrers in einer Baustelle 187 km/h an. Das Provida-Team hielt ...

