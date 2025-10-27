Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmierereien an Gedenkstein - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Samstag, 25.10.2025, 03:05 Uhr, bis 10:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen jüdischen Gedenkstein an der Strullstraße / Ecke Bornemannstraße in Obernkirchen mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen beschmiert.

Die Schmierereien konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten weitgehend entfernt werden. Der Bauhof der Stadt Obernkirchen wurde zur weiteren Reinigung hinzugezogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Oberfläche des Gedenksteins nicht dauerhaft beschädigt.

Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05021 / 92120 zu melden.

