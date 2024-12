Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Mayen

Innerhalb der letzten Tage kam es innerhalb des Dienstgebietes der Polizei Mayen zu mehreren, verbotswidrigen Müllentsorgungen.

Bereits am 30.11.2024 kam auf einem Feldweg zwischen Ochtendung und Bassenheim zu einer Entsorgung von 20 alten Autoreifen.

Am 02.12.2024 wurden in Monreal an der L 98, an dem dortigen Wanderparkplatz, auf eine Fläche von ca. 9 Quadratmeter mehrere Säcke Hausmüll, Türen, alte Werkzeuge, Reifen, Drucker und Bauschutt entsorgt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

