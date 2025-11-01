PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Einsatzbilanz Halloween 2025

Mittelbaden (ots)

Die Halloween-Nacht vom 31.10.2025 auf den 1.11.2025 bescherte den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Offenburg eine Vielzahl von Einsätzen. Neben diversen Streitigkeiten und Ruhestörungen wurde die Polizei in ungefähr 50 Fällen wegen Böller- und Eierwürfen verständigt. In Lahr, Gernsbach und Kehl kam es zudem zu Widerstandshandlungen seitens alkoholisierter Personen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Bei einer durchgeführten Großkontrolle im Stadtgebiet Rastatt wurde darüber hinaus 17 Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wegen verschiedenen Verkehrsdelikten eingeleitet.

/BPK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Tel. 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 01:32

    POL-OG: Rastatt - Zigarettenautomat gesprengt / Hinweise erbeten

    Rastatt (ots) - Kurz vor Mitternacht an Halloween haben bislang unbekannte Täter im Rheinauer Ring in Rastatt einen Zigarettenautomat gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Zigarettenautomat gänzlich zerstört und der Inhalt auf der Straße verteilt. Der Schaden am Automaten wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden ist bislang noch ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:48

    POL-OG: Lahr - Unfallflucht, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Wie den Beamten des Polizeireviers Lahr am Donnerstagnachmittag zur Anzeige gebracht wurde, soll es am Sonntagmittag (26.10.2025) an der Einmündung der Vogtvorstadt zur Gärtnerstraße zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Mercedes SUV und einem E-Scooter gekommen sein. Die 19-jährige E-Scooter-Fahrerin schilderte, sie sei gegen 12:20 Uhr auf der Gärtnerstraße auf dem Weg zur Arbeit gewesen sei, als ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:01

    POL-OG: Baden-Baden/Haueneberstein - Hintergründe unklar, Hinweise erbeten

    Baden-Baden/Haueneberstein (ots) - Die Hintergründe eines Vorfalls am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bertha-Benz-Straße sind bislang noch unklar. Ein 16-Jähriger soll dort von einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher bedroht und geschlagen worden sein. Außerdem sei ihm dabei sein E-Scooter entwendet worden. Der 16-Jährige gab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren