POL-OG: Mittelbaden - Einsatzbilanz Halloween 2025
Mittelbaden (ots)
Die Halloween-Nacht vom 31.10.2025 auf den 1.11.2025 bescherte den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Offenburg eine Vielzahl von Einsätzen. Neben diversen Streitigkeiten und Ruhestörungen wurde die Polizei in ungefähr 50 Fällen wegen Böller- und Eierwürfen verständigt. In Lahr, Gernsbach und Kehl kam es zudem zu Widerstandshandlungen seitens alkoholisierter Personen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Bei einer durchgeführten Großkontrolle im Stadtgebiet Rastatt wurde darüber hinaus 17 Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wegen verschiedenen Verkehrsdelikten eingeleitet.
