Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Lahr - Erfolgreiche Fahndung nach Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am frühen Freitagabend gegen 17:00 Uhr mehrere Videospiele aus einem Geschäft in der Offenburger Innenstadt entwendet hatte, konnten ihn Beamte des Polizeireviers Offenburg im Rahmen der Fahndung am Offenburger Bahnhof in einem ausfahrenden Zug wiedererkennen. Daraufhin gelang Kräften des Polizeireviers Lahr die Festnahme der Person am Bahnhof Lahr. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um den Gesuchten handelte, welcher bei seiner Tat durch die Überwachungskameras im Verkaufsraum gefilmt wurde. Das Diebesgut im Wert von rund 1.000 Euro konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Gegen den Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl aufgenommen. Außerdem war er wegen einer anderen Tat zur Festnahme ausgeschrieben und wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/CAS

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell