Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: In Bar eingebrochen und Automaten zerstört ++ Seevetal/Maschen - Mehrere Firmentransporter aufgebrochen ++ Winsen - Zusammenstoß auf der Landstraße

Tostedt (ots)

In Bar eingebrochen und Automaten zerstört

An der Straße Unter den Linden sind Diebe am frühen Mittwochmorgen, 22.10.2025, in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 3:40 Uhr, in eine Bar eingebrochen. Die Täter hatten hierzu die Haupteingangstür aufgehebelt. Anschließend brachen sie zwei Spielautomaten, die sich im Kundenbereich befanden, auf. Ob sie hierbei auch Bargeld erbeuten konnten, ist noch unklar. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Seevetal/Maschen - Mehrere Firmentransporter aufgebrochen

Am Abend des 21.10.2025 begaben sich Diebe auf ein Firmengelände an der Straße Rübenkamp. Dort brachen sie mehrere Kleintransporter auf und entwendeten daraus Werkzeuge für den Möbelbau. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch unbekannt.

Nach ersten Erkenntnissen dürften sich die Täter gegen 20 Uhr auf das Gelände begeben haben. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Winsen - Zusammenstoß auf der Landstraße

Auf der L 215, zwischen Pattensen und der Anbindung an die L 234, kam es gestern, 22.10.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr fuhr 61-jähriger Mann mit seinem Land Rover in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem VW Touran eines 48-Jährigen. Der Touran wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und blieb im Grünstreifen stehen. Die beiden Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 28.000 EUR

