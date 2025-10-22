POL-WL: Diebe auf Firmengelände ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Seevetal/A39 - Auffahrunfall verursacht und abgehauen

Polizeiinspektion Harburg

Buchholz (ots)

Diebe auf Firmengelände

An der Brauerstraße kam es in der Nacht zum 21.10.2025 auf dem Gelände einer Fahrzeugbaufirma zu Diebstählen. In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 6:00 Uhr betraten die Täter das eingezäunte Gelände. An einem Transporter schlugen sie eine Seitenscheibe ein und nahmen Werkzeuge von der Ladefläche. Diese ließen sie jedoch noch auf dem Gelände wieder zurück.

Von einem Mercedes Sprinter bauten sie Scheinwerfer und Reifen ab. Außerdem zapften die Diebe Diesel aus einem LKW-Tank ab. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 20.10.2025, gegen 22:30 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Schaarackerweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Seevetal/A39 - Auffahrunfall verursacht und abgehauen

Heute, 22.10.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Abbiegespur von der A39 zur A1, Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Auffahrunfall. Vor Ort stellten die Beamten der Autobahnpolizei drei Pkw fest, die aufeinander aufgefahren waren. Das verursachende Fahrzeug, vermutlich ein gelber Pkw, hatte sich allerdings entfernt. Am Heck des hinten stehenden Wagens fanden die Polizisten gelbe Lackspuren in den Dellen.

Die drei Beteiligten blieben unverletzt und konnten die Fahrt mit ihren Pkw fortsetzen. Es blieb bei allen drei Fahrzeugen bei Lackkratzern und leichten Dellen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 620200 bei der Autobahnpolizei Maschen zu melden.

