POL-WL: Dieseldiebe gaben auf ++ Wenzendorf - volltrunken Auto gefahren
Buchholz (ots)
Dieseldiebe gaben auf
Am Sonntag, gegen kurz nach 19 Uhr, meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Dieseldiebstahl auf einer Baustelle am Bahnübergang Lohbergenweg. Die Zeugen hatten neben einem in der Baustelle geparkten Bagger einen großen Kanister und einen Schlauch bemerkt. Vor Ort stellten Beamte fest, dass der Tankdeckel des Baggers aufgebrochen worden war. Der Schlauch befand sich im Tank, allerdings hatten die Diebe es offenbar nicht mehr geschafft, Kraftstoff in den Kanister abzuzapfen. Ob sie gestört wurden oder bei dem Versuch des Absaugens scheiterten, ist unbekannt.
Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.
Wenzendorf - volltrunken Auto gefahren
Ein Zeuge meldete am Sonntag, 19.10.2025, gegen kurz vor 19 Uhr, einen auffällig fahrenden PKW. Beamte konnten den BMW in der Straße Schepelsberg anhalten und dessen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Schon bei der ersten Ansprache bemerken die Beamten die verwaschene Aussprache des 45-jährigen Fahrers. Nach dem Aussteigen torkelte er zum Streifenwagen.
Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 2,9 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmen die Beamten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
