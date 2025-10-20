PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dieseldiebe gaben auf ++ Wenzendorf - volltrunken Auto gefahren

Buchholz (ots)

Dieseldiebe gaben auf

Am Sonntag, gegen kurz nach 19 Uhr, meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Dieseldiebstahl auf einer Baustelle am Bahnübergang Lohbergenweg. Die Zeugen hatten neben einem in der Baustelle geparkten Bagger einen großen Kanister und einen Schlauch bemerkt. Vor Ort stellten Beamte fest, dass der Tankdeckel des Baggers aufgebrochen worden war. Der Schlauch befand sich im Tank, allerdings hatten die Diebe es offenbar nicht mehr geschafft, Kraftstoff in den Kanister abzuzapfen. Ob sie gestört wurden oder bei dem Versuch des Absaugens scheiterten, ist unbekannt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Wenzendorf - volltrunken Auto gefahren

Ein Zeuge meldete am Sonntag, 19.10.2025, gegen kurz vor 19 Uhr, einen auffällig fahrenden PKW. Beamte konnten den BMW in der Straße Schepelsberg anhalten und dessen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Schon bei der ersten Ansprache bemerken die Beamten die verwaschene Aussprache des 45-jährigen Fahrers. Nach dem Aussteigen torkelte er zum Streifenwagen.

Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 2,9 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmen die Beamten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 13:07

    POL-WL: Wochenendpressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum 17.10.-19.10.2025, 13:00 Uhr

    Buchholz in der Nordheide (ots) - ++ Buchholz - Taschendiebstähle ++ Im genannten Berichtszeitraum kam es in unterschiedlichen Supermärkten des Stadtgebietes Buchholz zu Taschendiebstählen bei zumeist lebensälteren Personen. Wertgegenstände sollten immer nah am Körper, idealerweise in einer Jackeninnentasche getragen werden. ++ Buchholz - Trunkenheit infolge von ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:21

    POL-WL: Radfahrerin abgedrängt und nach Sturz allein gelassen ++

    Garlstorf (ots) - Radfahrerin abgedrängt und nach Sturz allein gelassen In Garlstorf kam es heute, 15.10.2025, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 8:35 Uhr war eine 45-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Hanstedter Landstraße innerorts in Richtung Hanstedt unterwegs. Ein unbekannter Mann mit einem schwarzen, tiefergelegten Audi näherte sich mit hoher Geschwindigkeit und hupte mehrfach hinter der Frau. Beim ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:07

    POL-WL: Mit Bierflasche zugeschlagen

    Winsen (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizei in die Winsener Innenstadt gerufen. Im Bereich der Schlossplatzbühne hatten sich mehrere 16-Jährige getroffen und gemeinsam Bier getrunken. Nach ihren Schilderungen tauchte plötzlich ein 25-jähriger Mann auf und verlangte aggressiv nach einem Bier. Als die Jugendlichen sich vom Ort entfernten, versuchte er, gewaltsam an das Bier zu kommen, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren