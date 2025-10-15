Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Bierflasche zugeschlagen

Winsen (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizei in die Winsener Innenstadt gerufen. Im Bereich der Schlossplatzbühne hatten sich mehrere 16-Jährige getroffen und gemeinsam Bier getrunken. Nach ihren Schilderungen tauchte plötzlich ein 25-jähriger Mann auf und verlangte aggressiv nach einem Bier. Als die Jugendlichen sich vom Ort entfernten, versuchte er, gewaltsam an das Bier zu kommen, und schlug einen der Jugendlichen mit einer Flasche und lief davon. der 16-Jährige erlitt eine oberflächliche Verletzung.

Der 25-jährige konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da er sich auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen immer noch verbal aggressiv zeigte, erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis für die Winsener Innenstadt.

