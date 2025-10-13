Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt ++ Halvesbostel - Unfallflucht

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Heute, 13.10.2025, gegen 00:20 Uhr, haben Beamte in der Straße Waldgraben einen 45-jährigen Autofahrer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Halvesbostel - Unfallflucht

In der Hauptstraße kam es gestern, 12.10.2025, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 01 und 13:30 Uhr ist ein noch unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in einen schmiedeeisernen Zaun gefahren. Anstatt sich bei den Geschädigten zu melden, setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt einfach fort. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell