PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BAB 7 - Mit Alkohol und Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Harburg (ots)

BAB 7 - Mit Alkohol und Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Autobahnpolizei Maschen kontrollierten am Donnerstag, gegen 2 Uhr einen 34 Jährigen. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen steht. Entsprechende Tests bestätigten die Vermutung. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine weitere Überprüfung führte dann zu der Erkenntnis, dass der VW Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch für diese Tat muss er sich jetzt verantworten.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Torsten Adam
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
Fax: 0 41 81 / 285 -150
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:09

    POL-WL: Kaffee von Sattelauflieger gestohlen ++ Drage - Mehrere Verkehrsunfälle in Kurve

    Winsen/Luhdorf (ots) - Kaffee von Sattelauflieger gestohlen In der Messerschmittstraße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 8.10.2025, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 0:10 Uhr, Kaffee von einem am Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger gestohlen. Die Täter schnitten zuerst die Plane des Aufliegers ein, um sich einen Überblick über die Beladung zu verschaffen. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:13

    POL-WL: Geländeabsuche nach Knochenfund

    Winsen/Luhdorf (ots) - Gestern, 7.10.2025, war die Polizei Winsen mit Unterstützung von Kräften der Zentralen Polizeidirektion im Bereich der Luhe, ober - und unterhalb des alten E-Werks, im Einsatz. Vorausgegangen war der Fund eines mutmaßlich menschlichen Knochens durch einen Spaziergänger Mitte September. Der Knochen wird derzeit in der Rechtsmedizin eingehend untersucht. Ziel ist die Erhebung von Informationen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren