Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BAB 7 - Mit Alkohol und Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Harburg (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Maschen kontrollierten am Donnerstag, gegen 2 Uhr einen 34 Jährigen. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen steht. Entsprechende Tests bestätigten die Vermutung. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine weitere Überprüfung führte dann zu der Erkenntnis, dass der VW Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch für diese Tat muss er sich jetzt verantworten.

