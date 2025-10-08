Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geländeabsuche nach Knochenfund

Winsen/Luhdorf (ots)

Gestern, 7.10.2025, war die Polizei Winsen mit Unterstützung von Kräften der Zentralen Polizeidirektion im Bereich der Luhe, ober - und unterhalb des alten E-Werks, im Einsatz. Vorausgegangen war der Fund eines mutmaßlich menschlichen Knochens durch einen Spaziergänger Mitte September. Der Knochen wird derzeit in der Rechtsmedizin eingehend untersucht. Ziel ist die Erhebung von Informationen, die mit der Datenbank über Vermisste und unbekannte Tote abgeglichen werden können.

Bei der Suche waren Taucher, Einsatzkräfte im Uferbereich, Spürhunde sowie ein Sonarboot im Einsatz. Weitere Knochenteile oder Spuren wurden bei der rund vierstündigen Suche nicht gefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell