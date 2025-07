Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Senior bestohlen

Eine Unbekannte klaute am Mittwoch einem 90-Jährigen die Geldbörse.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr ging der Senior in der Kronengasse in Richtung Schillerplatz. Plötzlich legte eine unbekannte Frau ihre Hand auf die Schulter des Mannes. Sie schnappte sich die Geldbörse, die sich wohl sichtbar in einer Umhängetasche befand. Danach verschwand sie in Richtung Willi-Bleicher-Straße. Der Bestohlene konnte lediglich sagen, dass es sich um eine weibliche Person mit südosteuropäischem Aussehen handelte. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1330100 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

