Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kaffee von Sattelauflieger gestohlen ++ Drage - Mehrere Verkehrsunfälle in Kurve

Winsen/Luhdorf (ots)

Kaffee von Sattelauflieger gestohlen

In der Messerschmittstraße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 8.10.2025, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 0:10 Uhr, Kaffee von einem am Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger gestohlen. Die Täter schnitten zuerst die Plane des Aufliegers ein, um sich einen Überblick über die Beladung zu verschaffen. Anschließend öffneten sie die Hecktür. Wieviel Ware sie mitnehmen konnten, ist noch unbekannt.

Drage - Mehrere Verkehrsunfälle in Kurve

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei insgesamt vier Verkehrsunfälle auf der Winsener Straße. Alle vier ereigneten sich im Bereich einer Rechtskurve, etwa 250 m hinter dem Ortsausgang von Drage in Fahrtrichtung Winsen. Dort gilt Tempo 70 km/h.

Am 5. Oktober, gegen 18:30 Uhr, geriet ein 42-jähriger Mann mit seinem PKW in Fahrtrichtung Drage auf der regennassen Fahrbahn vom Asphalt ab. Der Wagen blieb in einem Straßengraben stehen.

Am Montag, 6.10.2025, gegen 9:40 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem PKW, aus Drage kommend, in Richtung Winsen. Der Wagen kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Mann verletzte sich leicht.

Gegen 16:25 Uhr geriet ein ebenfalls 20-jähriger Mann mit seinem PKW hinter der Rechtskurve in Höhe der Ampelanlage ins Rutschen und prallte rechtsseitig gegen den Ampelmast. Hierbei verletzte er sich leicht.

Am gestrigen Dienstag, gegen 8:45 Uhr, ereignete sich der vierte Unfall in dem Bereich. Eine 25-jährige Frau geriet mit ihrem Wagen in der Rechtskurve nach rechts in den Grünbereich. Beim Gegenlenken rutschte der Wagen quer über die Fahrbahn, prallte ausgangs der Kurve gegen den linksseitigen Ampelmast und blieb mit der Front im Graben stehen. Die 25-Jährige und ihre 50-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt

Die Polizei hat die Unfallörtlichkeit in Augenschein genommen und die Aufstellung von Warnschildern veranlasst. Möglicherweise sind Teile der Fahrbahn infolge des ergiebigen Regens der letzten Tage besonders glatt gewesen. Der zuständige Straßenbaulastträger überprüft die Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell