Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall am Stauende ++ Halvesbostel - Mit PKW überschlagen ++ Buchholz - Nächtlicher Wohnhauseinbruch

Buchholz/A1 (ots)

Schwerer Verkehrsunfall am Stauende

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 9.10.2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 07 Uhr war ein 65-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter an der Anschlussstelle Rade auf die Autobahn aufgefahren. Er bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr im Bereich des Buchholzer Dreiecks gestaut hatte, und fuhr ungebremst auf den Peugeot eines 20-jährigen Mannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser unter den Sattelauflieger eines 44-Jährigen geschoben.

Der 20-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, bevor sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau. Gegen 10:30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 EUR

Halvesbostel - Mit PKW überschlagen

Auf der Breiten Straße kam es gestern, 9.10.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:45 Uhr kam eine 32-jährige Frau aus noch unklarer Ursache mit ihrem VW Polo von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Baum und überschlug sich in der Folge mehrmals. Die Frau verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Buchholz - Nächtlicher Wohnhauseinbruch

Während die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Drosselweg schlief, brachen in der Nacht auf Donnerstag, 09.10.2025, Unbekannte in ihr Haus ein. In der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr gelang es ihnen, die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten Bargeld. Der Einbruch wurde erst später bemerkt.

