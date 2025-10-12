Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung im Rahmen des Lukasmarkts - 3 Verletzte

Mayen, Markstraße (ots)

Am 12.10.2025 wurde der PI Mayen gegen 01:12 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Marktstraße in Mayen gemeldet. Hier konnten die Beamten die Täter nicht mehr antreffen, jedoch wurden hierbei drei Personen jeweils im Gesichtsbereich leicht verletzt. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: Rote Jacke, dunkle Hautfarbe, männlich Täter 2: Schwarze Jacke, helle Hautfarbe, männlich Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

