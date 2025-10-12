PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt

Mendig, Molkereistraße 28 (ots)

In der Nacht vom 09.10. auf den 10.10.2025 wurde in Mendig, Molkereistraße Höhe Hausnummer 28 ein geparkter schwarzer Opel Astra im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

