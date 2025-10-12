PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Kraftfahrzeugs nach einer Probefahrt

Hönningen (ots)

Am Samstag den 11.10.2025 gegen 22:30 Uhr kam es in der Ortslage Hönningen zu einem KFZ-Diebstahl. Zwei unbekannte männliche Täter wollten eine Probefahrt mit einem schwarzen BMW E 46 durchführen, brachten das Fahrzeug nach der Probefahrt aber nicht wieder zu dem Eigentümer zurück. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt bereits abgemeldet und die ursprünglichen Kennzeichen befanden sich nicht mehr am Fahrzeug. Daher wurden durch die beiden Täter vor Beginn der Probefahrt mutmaßlich Kennzeichenschilder mit der Ortskennung "DAU" angebracht. Weitere Details zum Kennzeichen sind nicht bekannt.

Zeugen, welche das Fahrzeug gegen 22:30 Uhr oder später gesehen haben, genauere Angaben zu dem Kennzeichen, den beiden männlichen Personen oder der Fluchtrichtung des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691/925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

