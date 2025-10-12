PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Mayen, Koblenzer Straße 156 (ots)

Am 11.10.2025 gegen ca. 06:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Mayen gemeldet, dass ein Mülleimer an der Bushaltestelle in Mayen, Koblenzer Straße auf Höhe der Hausnummer 156 zum wiederholten Male beschädigt worden sein soll. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 08.10.2025, 15:00 Uhr und dem 11.10.2025, 06:30 Uhr liegen. Es wird gebeten Hinweise auf einen möglichen Täter der Polizeiinspektion Mayen zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 04:42

    POL-PDMY: Diebstahl eines Kraftfahrzeugs nach einer Probefahrt

    Hönningen (ots) - Am Samstag den 11.10.2025 gegen 22:30 Uhr kam es in der Ortslage Hönningen zu einem KFZ-Diebstahl. Zwei unbekannte männliche Täter wollten eine Probefahrt mit einem schwarzen BMW E 46 durchführen, brachten das Fahrzeug nach der Probefahrt aber nicht wieder zu dem Eigentümer zurück. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt bereits abgemeldet und die ...

  • 12.10.2025 – 03:49

    POL-PDMY: Fahrzeugführer begeht zwei Trunkenheitsfahrten in unter zwei Stunden

    Faid/Bruttig-Fankel (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Faid in der Nacht von Samstag, den 11.10.2025, auf Sonntag, den 12.10.2025, wird festgestellt, dass der kontrollierte PKW-Führer alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp 1 Promille. Dem 29-jährigen Mann wird die Weiterfahrt untersagt. Weniger als zwei Stunden ...

  • 10.10.2025 – 22:26

    POL-PDMY: Pressenachmeldung Wohnhausbrand

    St. Johann (ots) - Am 10.10.2025 kam es zu einem Brand eines Brennholzschuppens in der Neustraße in St. Johann. Der Brand griff auf den Dachstuhl eines Wohnhauses über, konnte jedoch durch starke Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist momentan unklar. Der Schaden dürfte nach ersten vorläufigen Schätzungen bei ca. 30000EUR liegen. Verletzt wurde niemand. Rückfragen ...

