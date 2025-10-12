POL-PDMY: Sachbeschädigung an Bushaltestelle
Mayen, Koblenzer Straße 156 (ots)
Am 11.10.2025 gegen ca. 06:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Mayen gemeldet, dass ein Mülleimer an der Bushaltestelle in Mayen, Koblenzer Straße auf Höhe der Hausnummer 156 zum wiederholten Male beschädigt worden sein soll. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 08.10.2025, 15:00 Uhr und dem 11.10.2025, 06:30 Uhr liegen. Es wird gebeten Hinweise auf einen möglichen Täter der Polizeiinspektion Mayen zu melden
