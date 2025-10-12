POL-PDMY: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

St. Johann (ots) - Am 10.10.2025 kam es zu einem Brand eines Brennholzschuppens in der Neustraße in St. Johann. Der Brand griff auf den Dachstuhl eines Wohnhauses über, konnte jedoch durch starke Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist momentan unklar. Der Schaden dürfte nach ersten vorläufigen Schätzungen bei ca. 30000EUR liegen. Verletzt wurde niemand. Rückfragen ...

mehr