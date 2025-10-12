POL-PDMY: Unfallflucht - Hauswand und Fallrohr beschädigt
Münstermaifeld, Münsterstraße 2 (ots)
Am 08.10.2025 wurde in der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr in Münstermaifeld am Anwesen Münsterstraße 2 die Hauswand und ein Fallrohr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverusacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Mayen erbeten.
