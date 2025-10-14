Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit E-Scooter vor PKW gefahren ++ Welle - Muldenkipper gestohlen und nach kurzer Fahrt zurückgelassen ++ Bendestorf - Baustellentoilette angezündet

Winsen/Pattensen (ots)

Mit E-Scooter vor PKW gefahren

Eine 17-Jährige ist gestern, 13.10.2025, bei einem Verkehrsunfall auf der L 215 schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Jugendliche gegen 22:20 Uhr mit ihrem E-Scooter an der Kreuzung mit einem Feldweg die Landesstraße in Richtung Bahlburg, obwohl von rechts ein PKW von Pattensen in Richtung Luhdorf auf der Landesstraße unterwegs war. Dessen 19-jähriger Fahrer machte eine Vollbremsung und versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Er erfasste die Jugendliche dennoch mit der linken Fahrzeugfront.

Die 17-jährige war zunächst nur bedingt ansprechbar. Der PKW-Fahrer und weitere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Jugendliche. Sie erlitt Prellungen und eine Kopfverletzung. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 19-jährige Pkw-Fahrer blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Welle - Muldenkipper gestohlen und nach kurzer Fahrt zurückgelassen

Aus der Straße Hinter dem Dorfe haben Diebe am Montag, 13.10.2025, einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Mercedes Muldenkipper entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 5:00 Uhr und 6:30 Uhr. Viel Freude dürften die Täter mit ihrer Beute nicht gehabt haben, denn rund zwei Stunden später entdeckten Zeugen den LKW auf einem Feldweg hinter dem Sportplatz, nahe der B3, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt.

Wie die Polizei feststellte, hatten die Täter offenbar das Zündschloss manipuliert, um den LKW zu starten. Vermutlich infolge technischer Schwierigkeiten ließen sie ihn nach wenigen Minuten Fahrt wieder zurück.

Hinweise nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Bendestorf - Mobiltoilette angezündet

Gestern, 13.10.2025, gegen 21:40 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Zeugen in der Straße Im alten Dorfe, etwa auf Höhe des Edeka-Marktes, eine brennende Mobiltoilette gemeldet hatten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Toilettenhäuschen vollständig nieder.

Die Polizei geht von Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen aus und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell