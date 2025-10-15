Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrerin abgedrängt und nach Sturz allein gelassen ++

Garlstorf (ots)

Radfahrerin abgedrängt und nach Sturz allein gelassen

In Garlstorf kam es heute, 15.10.2025, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 8:35 Uhr war eine 45-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Hanstedter Landstraße innerorts in Richtung Hanstedt unterwegs. Ein unbekannter Mann mit einem schwarzen, tiefergelegten Audi näherte sich mit hoher Geschwindigkeit und hupte mehrfach hinter der Frau. Beim Überholen kam er so nah, dass sie in Richtung des Fußwegs gedrängt wurde, stürzte und mit dem Kopf auf den Gehweg aufschlug. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hanstedt fort, anstatt sich um die Frau zu kümmern.

Die Besatzung eines Rettungswagens kam zufällig auf die Unfallstelle zu und leistete der Frau Erste Hilfe. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht mehr erforderlich.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, die zu dem Wagen oder dessen Fahrer Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Telefon 04172 986610.

Brackel - PKW gestohlen

In der Nacht zu heute, 15.10.2025, in der Zeit zwischen 23:40 Uhr und 7:40 Uhr, haben Diebe einen schwarzen BMW X5 gestohlen. Der Wagen stand auf einem Grundstück an der Marxener Straße. Vermutlich konnten die Täter das Funkschließsystem überwinden, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Der Schaden liegt bei rund 30.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell