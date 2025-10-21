Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten ++ Buchholz - Tageswohnungseinbruch ++ Tostedt - Frontalzusammenstoß

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten

Gestern, 20.10.2025, hat die Polizei im Landkreis Harburg sechs Taschendiebstähle aufgenommen. In Winsen ereigneten sich zwei Taten in Geschäften in der Rathausstraße, sowie eine in der Marktstraße. In der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 13:30 Uhr wurden Kunden beim Einkaufen bestohlen.

In Stelle waren die Täter in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr im Aldi-Markt an der Harburger Straße aktiv und entwendeten einer Kundin die Geldbörse.

In Seevetal/Meckelfeld traf es eine Seniorin, die gegen 11:15 Uhr im Aldi-Markt an der Straße Am Saal einkaufte. Auch ihr wurde unbemerkt die Geldbörse entwendet.

In Rosengarten/Nenndorf traf es einen Mann, der um 13:30 Uhr im Aldi-Markt an der Bremer Straße unterwegs war. Auch ihm wurde die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Anschließend konnten die Täter mit der entwendeten EC-Karte noch 2000 EUR Bargeld an einem Automaten in der Nähe abheben.

Die Polizei weist erneut darauf hin, beim Einkaufen Wertsachen unbedingt dicht am Körper zu tragen und keinesfalls Handtaschen im Einkaufswagen abzulegen. Geldbörsen sollten in die Innentaschen der Oberbekleidung gesteckt werden. Vermeiden Sie dichtes Gedränge und unübersichtliche Situationen.

Buchholz - Tageswohnungseinbruch

Im Grenzweg sind Diebe am Montag, 20.10.2025, in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr. Die Täter versuchten zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, brachen sie die Hauseingangstür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Tostedt - Frontalzusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 20.10.2025, gegen 15:35 Uhr, auf der L 141. Ein 67-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes von Dohren in Richtung Tostedt. Aus noch unbekannter Ursache geriet er auf der geraden Strecke in die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem VW eines 40-jährigen Mannes zusammen. Die beiden Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Ein siebenjähriges Kind, das mit dem VW saß, wurde leicht verletzt. Alle drei Beteiligten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

