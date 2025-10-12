Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand eines Dachgeschosses

Unna (ots)

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 02.13 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in einem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gasometer in Unna.

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es in der Dachgeschosswohnung. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen, allerdings musste ein 42jähriger Bewohner mit Verdacht Verdacht auf Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt werden. Durch den Brand ist das Dachgeschoss des Einfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell