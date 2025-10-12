PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand eines Dachgeschosses

Unna (ots)

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 02.13 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in einem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gasometer in Unna.

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es in der Dachgeschosswohnung. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen, allerdings musste ein 42jähriger Bewohner mit Verdacht Verdacht auf Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt werden. Durch den Brand ist das Dachgeschoss des Einfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 07:32

    POL-UN: Unna - Brand eines Altkleidercontainers

    Unna (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nordstraße in Unna-Massen zu einem Altkleidercontainerbrand. Gegen 01.00 Uhr brannte dort ein Altkleidercontainer. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303-921-3120 oder 02303-921-0. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:13

    POL-UN: Selm - Kleintransporter kollidiert mit Radfahrer und flüchtet im Anschluss

    Selm (ots) - Am 11.10.2025 (Sa.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Waltroper Straße in Selm in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Kettelerstraße einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 43jähriger Radfahrer aus Selm die Waltroper Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Bei dem Abbiegevorgang ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 17:30

    POL-UN: Kamen - Streit auf der Straße "Auf dem Spiek" in Kamen - ein Mann schwer verletzt

    Kamen (ots) - Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, kam es gegen 20.20 Uhr auf der Straße Auf dem Spiek vor einem Café zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Beteiligt waren ein 20-jähriger Syrer und ein 49-jähriger Afghane, beide aus Kamen, sowie ein 56-jähriger Mann türkischer Herkunft. Hintergrund des Streits waren zuvor geworfene Steine von Kindern auf Autos und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren