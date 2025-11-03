Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verglasung an Bushaltestelle beschädigt, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche sollen am Samstagabend die Verglasung einer Bushaltestelle am Augustaplatz beschädigt und so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 20:15 Uhr eine Jugendgruppe, wie diese mit Motorradhelmen eine Scheibe zu Bruch brachten und sich anschließend in Richtung Bertholdsplatz entfernten. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des örtlichen Polizeireviers im Bereich eines Modehauses drei Verdächtige kontrollieren. Ob diese mit dem Tatgeschehen im Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden.

