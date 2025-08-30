Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In den Stadtteilen HD-Handschuhsheim und HD-Neuenheim waren seit Dienstag, 26.08.2025, vermehrt Diebstahlsdelikte aus Fahrzeugen zu verzeichnen. Die Tatörtlichkeiten waren in der Bergstraße, Helmholtzstraße, Posseltstraße und Mühltalstraße. In diesem Zusammenhang konnten am Samstagmorgen verdächtige Personen durch die Polizei kontrolliert werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell