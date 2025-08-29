Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Unfallverursachender flüchtig - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Stadtteil Weststadt wurde eine 69-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursachende flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Frau war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Rohrbacher Straße in Richtung Altstadt unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Kaiserstraße besteht eine Verengung der Fahrbahn. Noch bevor die 69-Jährige die Engstelle mit ihrem Rad passiert hatte, wurde sie von einem Lastwagen, der in gleicher Richtung fuhr, überholt. Dabei touchierte der Lastwagen die Frau, die daraufhin nach rechts auswich, gegen den Bordstein stieß und zu Boden fiel. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zu. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lastwagens fuhr, ohne anzuhalten, einfach davon.

Nach Aussage der Radfahrerin und eines Zeugen soll es sich bei dem Lastwagen um einen grünen Betonmischer gehandelt haben. Näheres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unfallverursachenden Lastwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell