PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Unfallverursachender flüchtig - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Stadtteil Weststadt wurde eine 69-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursachende flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Frau war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Rohrbacher Straße in Richtung Altstadt unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Kaiserstraße besteht eine Verengung der Fahrbahn. Noch bevor die 69-Jährige die Engstelle mit ihrem Rad passiert hatte, wurde sie von einem Lastwagen, der in gleicher Richtung fuhr, überholt. Dabei touchierte der Lastwagen die Frau, die daraufhin nach rechts auswich, gegen den Bordstein stieß und zu Boden fiel. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zu. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lastwagens fuhr, ohne anzuhalten, einfach davon.

Nach Aussage der Radfahrerin und eines Zeugen soll es sich bei dem Lastwagen um einen grünen Betonmischer gehandelt haben. Näheres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unfallverursachenden Lastwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:09

    POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter und Sohn

    Mannheim (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 41-jährigen Mutter und ihrem zweijährigen Sohn (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102693) wird hiermit zurückgenommen. Die seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 vermisste Frau konnte zwischenzeitlich im Bundesgebiet angetroffen werden. Sie und ihr Sohn sind wohlauf. ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:39

    POL-MA: Mannheim: Bei Einbruch in Schule Bargeld und Werkzeug erbeutet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Mannheim-Gartenstadt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeuge und ein Tresor mit Bargeld entwendet. Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr zunächst das Hoftor zum Schulgelände im Anemonenweg auf und fuhren mit einem unbekannten Fahrzeug auf den ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:37

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Schule im Stadtteil Käfertal eingebrochen. Unbekannte brachen die Eingangstür des Schulgebäudes in der Wasserwerkstraße auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier suchten sie zielstrebig das Sekretariat auf, wo sie Schränke öffneten und durchwühlten. Hier fiel ihnen ein Tresor in die Hände, den sie gewaltsam aus dem Schrank entfernten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren