Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - PM1

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes in der Schillerstraße in Sandhausen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

