Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich - Beifahrer leicht verletzt

Mannheim (ots)

Freitagnacht gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Dalbergstraße Ecke Luisenring ein Verkehrsunfall mit insgesamt zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr den Luisenring in Richtung Ludwigshafen, während ein 20-jähriger Mercedesfahrer von der Dalbergstraße kommend die Kreuzung in Richtung Friedrichsring passierte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeugen. Der Beifahrer im BMW erlitt leichte Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt und benötigte keine weitere Behandlung in einem Krankenhaus. Die Kreuzung wird mittels einer Lichtzeichenanlage geregelt. Die Aussagen der Unfallbeteiligten und Zeugen waren allerdings widersprüchlich, welches der beiden Fahrzeuge Grün- bzw. Rotlicht hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrungen einzelner Fahrstreifen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

