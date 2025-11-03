Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Zeugen nach Brand gesucht

Iffezheim (ots)

Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Hauptstraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am späten Samstagabend gegen 22:40 Uhr wurden eine starke Rauchentwicklung aus der ehemaligen Gaststätte gemeldet, woraufhin Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in den Einsatz kamen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, waren im Obergeschoss mehrere Brandherde festzustellen, weshalb eine mögliche Brandstiftung im Raum steht. Die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen und das THW kümmerte sich im Anschluss um die Sicherung des Gebäudes. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Durch Zeugen wurden um die Zeit der Brandentdeckung die Stimmen mehrerer Jugendlicher im Tatortbereich wahrgenommen. Daher sind die Ermittler der Kripo nun auf der Suche nach Zeugen: Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei.

/rs

