Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Loffenau (ots)

Zwischen Freitagabend (24.10.2025) und Sonntagmorgen (02.11.2025) soll es in der Lautenbacher Straße zu einem Einbruch gekommen sein. Unbekannte Einbrecher sollen sich mutmaßlich über das auf der Gebäuderückseite gelegene Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und Bargeld erbeutet haben. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelte, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

