Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf Diskoparkplatz (19.10.2025)

Donaueschingen (ots)

Zum Ende einer Partynacht hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen, gegen 3:45 Uhr, auf dem Parkplatz einer Disko an der Raiffeisenstraße eine Unfallflucht begangen. Der Audi-Fahrer stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten roten Volvo und fuhr anschließend in seinem silbernen Wagen davon. Der Schaden am Volvo beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell