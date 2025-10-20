Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 39-Jähriger pöbelt Passanten an, leistet Widerstand und bespuckt Polizistin (17.1.02025)

Radolfzell (ots)

Am Freitagabend haben Beamte des Polizeireviers Radolfzell auf der Haselbrunnstraße einen aggressiven Mann in Gewahrsam genommen. Gegen 21.30 Uhr teilten Anwohner und Passanten einen Mann mit, der im Bereich Ratoldusstraße/Böhringer Straße herumschreie, pöble und durchdrehe. In der Haselbrunnstraße trafen die Polizisten auf einen aggressiven 39 Jahre alten Mann, der auf keinerlei Ansprache reagierte. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme leistete er Widerstand, versuchte einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen und spuckte schließlich einer Polizistin direkt ins Gesicht. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Kräfte fortwährend. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 39-Jährige, bei dem ein Alkoholtest knapp zwei Promille ergab, eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da sich der Mann augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er anschließend in eine Fachklinik.

