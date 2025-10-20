Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6180, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6180 zwischen Stockach und Zoznegg - A-Klasse kollidiert frontal mit "entgegenkommendem" Autoreifen - Polizei bittet um Hinweise (18.10.2025)

Stockach, K6180 (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall, der sich am Samstagabend auf der Kreisstraße 6180 zwischen Zoznegg und Stockach ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 21.15 Uhr mit einem Mercedes der A-Klasse von Stockach in Richtung Zoznegg unterwegs. Im Bereich von Besetze kam ihm auf der Straße ein - vermutlich zuvor von einem anderen Fahrzeug gefallener - Autoreifen (ohne Felge) entgegen, mit dem er frontal kollidierte. Dadurch entstand an der A-Klasse ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verlierer des Reifens nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell