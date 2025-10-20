Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Autofahrerin kollidiert mit E-Scooter und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (18.10.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagvormittag am Kreisverkehr Riedstraße/Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Eine 24-Jährige überquerte gegen 11 Uhr mit einem E-Scooter die Max-Stromeyer-Straße am Kreisverkehr zur Riedstraße. Zeitgleich verließ eine unbekannte Frau mit einem grünen Auto den Kreisel in Richtung Max-Stromeyer-Straße und touchierte dabei die E-Scooterfahrerin. Die 24-Jährige kam infolgedessen zu Fall und verletzte sich. Ohne sich um die junge Frau zu kümmern, setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell