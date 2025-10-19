Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf - Geparktes Fahrzeug angefahren (18.10.2025)

Dornhan (ots)

Am Samstagnachmittag wurde gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maybachstraße ein dort geparkter BMW angefahren. Der BMW wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 3000.- EUR. Zeugenhinweise werden zur Klärung der Unfallflucht benötigt. Wer zum Unfallhergang Angaben machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/81010 zu melden.

