POL-KN: (Tuttlingen-Esslingen - Lkr. Tuttlingen)Frontalzusammenstoß zweier Pkw - mehrere Personen verletzt (18.10.2025)

Tuttlingen-Esslingen (ots)

Am Samstagabend führte ein verbotenes Überholmanöver zu einem Frontalzusammenstoß bei welchem drei Personen schwer verletzt wurden und eine Person leichtere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte ein 46-jähriger VW-Fahrer trotzt Gegenverkehr und einer durchgezogenen Linie eine Fahrzeugkolone und prallte hierbei frontal gegen einen entgegen kommenden Toyota. Durch die Aufprallwucht schleuderte der Pkw des Unfallverursachers in den Straßengraben und kam seitlich zum Liegen. Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer und eine Beifahrerin im Toyota wurden schwer verletzt. Der 54-jährige Toyotafahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten, welche in verschieden Kliniken eingeliefert wurden. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Der Gesamtschaden beziffert die Polizei auf ca. 60 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

