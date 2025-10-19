Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. KN) Zeugenaufruf nach Schlägerei am Bahnhofsplatz (19.10.2025)

Konstanz (ots)

In Konstanz gerieten am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zwei Personengruppen am Bahnhofsplatz aneinander. Aus einem Streitgespräch entwickelten sich körperliche Angriffe, was zur Folge hatte, dass zwei Personen leicht verletzt wurden. Die mehrköpfige Gruppe der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Wer Angaben zum Tatverlauf oder Hinweise zu Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 zu melden.

