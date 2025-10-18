Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Herrenzimmern, Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr (16.10.2025)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr am 16.10.2025, gegen 18 Uhr, die K5522 von Bösingen in Richtung Herrenzimmern. Unmittelbar vor dem Ortseingang Herrenzimmern kam er aufgrund ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer entgegenkommenden Pkw-Lenkerin. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge müsste es sich bei dem flüchtenden Pkw um einen weißen Audi A3 älteren Baujahrs handeln.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Pkw-Lenker machen können, werden gebeten sich unter 07423/81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

